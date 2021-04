Jídlo a další zboží bude možné do připravených košíků nedaleko pokladen odevzdávat od 8 do 18 hodin. „Zákazníci mohou darovat trvanlivé potraviny a vybrané druhy drogistického zboží. Je možné darovat i přinesené potraviny a zboží,“ uvedla Jiřina Červená z nymburské farní charity.

Ta zároveň žádá, aby se ji ozvali také ti, kteří by chtěli pomoci přímo při organizování sbírky. „Hledáme dobrovolníky, jejichž úkolem bude vybírat zboží od dárců do nákupních košíků za pokladnami, poté ho naskládat do krabic pro převoz do charity a pomoci s jejich naložením do auta,“ vysvětluje vedoucí charity. Zájemci mohou psát na mail charita.nymburk@centrum.cz nebo volat na 735 708 884.

Důvodem sbírky je nejen získat potraviny pro lidi v nouzi, ale i upozornit veřejnost, že také v České republice je chudoba problémem a že i zde je mnoho lidí v těžké životní situaci, ve které si sami nemohou zajistit ani základní potraviny a jsou závislí na pomoci druhých.