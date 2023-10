Loňský nápad

Myšlenka na vybudování stánku s občerstvením za pivovarským plotem u cyklostezky na břehu Labe se v hlavě Daniela Šmejkala zrodila loni v červnu. „Byli jsme na tradičním Dnu otevřených dveří. V areálu bylo plno lidí a bylo tam teplo. Když jsme vyšli ven, bylo tu nádherně. Tehdy mě poprvé napadlo, že by vybudování něčeho takového stálo za pokus,“ říká provozovatel stánku. Obrátil se na obchodního zástupce, ten jej poslal za šéfem. „Vlastně to pak vyplynulo z jednoho sezení. Konkrétní plány se pak začaly zhmotňovat zhruba od loňského listopadu,“ vzpomíná Šmejkal. Zkušenosti s provozováním klasických restaurací má jeho otec. „Právě proto, že jsem viděl, co to všechno obnáší, nechtěl jsem se do podobného podnikání pouštět. A vidíte,“ usmívá se muž, který má na čepu několik druhů nymburského piva. A zákazníci si jeho chuť i kvalitu pochvalují.

Ještě se chvíli vraťme do začátků. Proč se stánek jmenuje Postřižinská náplavka? „Původně to měla být Postřižinská oáza, ale to se mi nelíbilo. Název nakonec vymyslela moje sestra. Proč Postřižinská, je jasné, máme tu Postřižinské pivo. A stojíme u náplavky,“ vysvětluje provozovatel stánku, kterému letošní sezóna už končí. Díky výjimečnému září i začátku října si ji mohl, stejně jako většina restaurací se zahrádkou, oproti zvyklostem o pár týdnů prodloužit.

Počáteční zdržení

Jak už bylo řečeno, otevření se zdrželo až zhruba ke 20. červenci. „Někteří dodavatelé se zdrželi. Týkalo se to elektroinstalací, záchodů a spousty dalších věcí. Všechno se zkrátka protahovalo,“ krčí rameny Daniel. Na druhou stranu měl velké pomocníky v technické četě lidí z pivovaru. „Chtěl bych poděkovat jim za velkou pomoc, a taky lidem z městského úřadu, kteří mi vycházeli vstříc při všech jednáních,“ zdůrazňuje provozovatel stánku. První dva týdny po otevření byly podle jeho slov o nervy. „Trochu jsem si ze začátku trhal vlasy. Hodně jsem do toho zainvestoval. Ale během čtrnácti dnů se to zlomilo, lidi začali chodit a jsou fajn,“ pochvaluje si provozovatel po úvodní půl sezóně.

Když je plno, sedí v příjemném prostředí u řeky i sedmdesát hostů. „Na příští rok jsou objednané i další lavice plus nějaká lehátka. Počítáme s kapacitou 80, maximálně 90 lidí“. Stánek nabízí nejen výborné nymburské pivo. Pro děti je k dispozici šest druhů limonád, k jídlu tu připravují už po tak krátké době vyhlášený hamburger. „Vychytával jsem na něm mouchy dlouho, nechal jsem si na něm záležet. Je pravda, že ten si chválí zákazníci asi nejvíc,“ připouští autor netradičně velkého burgeru. Kromě něj si mohou příchozí objednat třeba tortilly, smažený sýr, řeckou bagetu a další speciality vypsané v nabídce. Pro příští rok uvažuje také o tom, že bude dělat bramboráky.

Letní kino, petangue, kuželky a možná i šlapadla

Nejen nové pokrmy se však majiteli honí hlavou jako inovace pro příští, snad už plnohodnotnou a celou letní sezonu. Jedním z nápadů je třeba občasné promítání letního kina. „Chystáme se ještě něco zainvestovat. Mohl by se tu hrát třeba petanque, či kuželky. Až bude písečná pláž, tak přemýšlím o koupi dvou šlapadel,“ nastínil své plány Daniel Šmejkal. Co si odnese v hlavě z první letní půl sezóny? „Je to možná trochu zvláštní, ale všichni si to tu pochvalují a chodí či jezdí sem rádi. To mě samozřejmě těší a doufám, že příští sezóna bude ještě lepší,“ uzavřel provozovatel stánku Postřižinská náplavka.