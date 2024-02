Prostory bývalé pošty na sídlišti v Nymburce, která byla loni zrušena , patří firmě Jednota. Ta se rozhodla využít nabídku Dětské skupiny Lentils, jejíž třídy už působí na poděbradském Žižkově a v Křečkově. Potvrdila to ředitelka Lentils Romana Braunová: „Půjde o dvě třídy po dvanácti dětech ve věkovém rozmezí od jednoho do šesti let.“

Ředitelka počítá s tím, že by skupina na sídlišti mohla začít působit už v dubnu. Přesný termín záleží na kolaudaci rekonstruovaných prostor. „Já mám být se vším hotový do konce března,“ řekl Deníku přímo na místě stavebník.

Podle Braunové budou moci díky novým prostorám přihlásit své děti do Lentils i nymburští rodiče. „Informace o vzniku skupiny v Nymburce už se mezi lidmi objevila a volalo několik zájemců. Pár míst už je obsazených, ale volná místa ještě rozhodně máme,“ doplnila.

Soukromá dětská skupina nabízí kromě odborné péče, zdravého pohybu a hraní také rozšířenou výuku angličtiny. Provozní doba skupiny je stanovena od 7 do 14.30 hodin. Lze využívat také družinu až do sedmnácté hodiny.

Podle ceníku na webu Lentils zaplatí rodiče při docházce dítěte od pondělí do pátku za měsíc 4 720 korun plus stravné. V případě, že by dítě do skupiny chodilo například jen dvakrát týdně, je cena stanovena na 3 420 korun a stravné. Za družinu se podle docházky platí měsíčně od 1 100 do 1 500 korun, v ceně je přitom i svačina.

Podle nymburského místostarosty Zdeňka Vocáska existovala původně nabídka na vznik jiné dětské skupiny, kterou by zčásti využívaly děti rodičů pracujících ve firmě Magna. S provozovatelkou této skupiny bylo město předběžně domluveno i na využití dětského hřiště Nezlobiště, které je prakticky přímo naproti objektu, kde budou třídy. „Využití hřiště se samozřejmě nabízí a byli jsme domluveni i na poplatku, který by město za to dostávalo. Majitel objektu se ale rozhodl využít jinou nabídku. O podobném postupu, tedy případném využití Nezlobiště pro tuto skupinu a možném poplatku, budeme s paní ředitelkou teprve jednat,“ řekl Vocásek.