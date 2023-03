/FOTO, VIDEO/ Města nad dva a půl tisíce obyvatel s více než jednou pobočkou. To je zásadní kritérium pro vedení České pošty, podle kterého chce už v létě zavřít na tři stovky poštovních poboček. Podle informací Deníku by se snížení počtu provozoven mělo dotknout i některých okresních měst. Teoreticky tak může v našem regionu postihnout také Nymburk nebo Poděbrady.

Uzavření pobočky na náměstí Přemyslovců v Nymburce si nikdo neumí představit. | Video: Deník/Miroslav S. Jilemnický

V Nymburce má Česká pošta tři pobočky. Jedničkou je označena ta v centru města na náměstí Přemyslovců, dvojka má provozovnu u hlavního nádraží v ulici Petra Bezruče a poslední, nejmenší pobočka funguje na sídlišti.

Jsou tři pobočky moc?

Vzhledem k nejkratší pracovní době a nejmenšímu počtu zaměstnanců by se mohlo jevit, že v případě nutnosti uzavření některé z poboček je první "na ráně" právě ta na sídlišti. Několika obyvatel sídliště jsem se zeptal, zda by jim místní pobočka pošty chyběla.

Nejvýrazněji by protestovala Anna Procházková, trafikantka, prodávající jen asi dvacet metrů od pobočky. "Já mám otevřeno každý den do pěti odpoledne. Naše pošta má v pondělí a středu do šesti a mě ta hodina vždycky stačí, abych si stihla vyřídit svoje věci. Špatně chodím a kdyby ji zrušili, byl by to pro mě velký problém," říká s dovětkem, že si však pamatuje i doby, kdy pobočka na sídlišti ještě nebyla. "Tehdy jsem jezdila do města, to je jasné. Ale dneska s mým pohybem by to byl větší problém," dodává seniorka.

Za výhodu, ale ne nezbytnost označila existenci pobočky pošty na sídlišti Veronika Volková, kterou jsem zastihl s potomkem na dětském hřišti. "Je to příjemné mít Českou poštu hned tady. Ale kdyby ji zrušili, asi bych se z toho nezbláznila," usmívala se maminka, podle níž ale proti rušení místní pobočky hovoří fakt, že je využívaná a často se tady tvoří i fronta, což potvrdila i Lucie Adamcová, kterou by absence sídlištní pobočky mrzela ještě z dalšího důvodu. "Využívám ji často i pracovně. Když potřebuji odeslat nějaké pracovní zásilky," konstatovala další obyvatelka sídliště.

O uzavření pobočky na náměstí nebo u nádraží nikdo nechce ani slyšet. Podle oslovených místních jsou to velmi využívaná místa a zrušení kterékoliv z nich by bylo velkým zásahem a omezením potřebných služeb. Podle místostarosty Zdeňka Vocáska je pravděpodobnost úplného uzavření některé nymburské pobočky malá. "Vzhledem k velikosti našeho města nepředpokládáme úplné uzavření některé z poboček. Samozřejmě budeme chtít znát návrh České pošty v případě omezování služeb v Nymburce," uvedl místostarosta.

Ještě menší pravděpodobnost likvidace jedné z pošt existuje v případě sousedních Poděbrad. Ty mají hlavní poštu v Jiráskově ulici poblíž Riegrova náměstí a menší pobočku na Žižkově. Dalších měst a vesnic na Nymbursku by se nová opatření neměla vůbec týkat. Dvě pobočky mají ještě Milovice, z nichž je ovšem jedna v režimu Pošta Partner a v těchto případech by k žádným změnám nemělo dojít. Ve zbylých sídlech už je maximálně jedna pobočka.

Česká pošta chce snížit počet poboček kvůli obřím ekonomickým ztrátám z posledních let. Ta loňská činí podle ministerstva vnitra přibližně jeden a půl miliardy korun. Kromě rušení poboček by se měla pošta v brzké době rozdělit na dvě firmy. Jedna z nich bude čistě komerční a měla by pružněji reagovat na změnu situace na trhu včetně poskytování například balíkových a logistických služeb. Druhá pak má zůstat pod státem a zajišťovat nevýdělečné činnosti, jako je například doručování listovních zásilek. Celá transformace má trvat zhruba dva roky.