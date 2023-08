Od 1. července, po zrušení poboček u nádraží a na sídlišti, je v provozu v Nymburce jediná pobočka, a to na náměstí Přemyslovců. Někteří místní si začali na sociálních sítích stěžovat, že pobočka je přetížená, což dokumentovali snímky z front před otevřením pobočky.

Chcete se vyhnout frontě před poštou? Stačí přijít o pár minut později

Jak však ukázal náš průzkum ve středu 12. července přímo na místě, většinou se jedná o krátkodobou frontu, která pár minut po otevření zmizí. Pak už je provoz plynulý a čekací doba na vyřízení požadavku minimální. Přesto si lidé stěžují na krátkou otevírací dobu. Zejména v pondělí a středu, kdy pobočka pošty otevírá od 10 hodin. Během zbylých pracovních dnů má otevřeno od 8 ráno.

Starosta požádal o rozšíření hodin pro veřejnost

Situaci sleduje také starosta Tomáš Mach, který se sešel 18. července s manažerem České pošty Radkem Kořínkem. Ten je pověřen řízením interní sítě Praha a střední Čechy. „Důvodem setkání byly podněty ze strany obyvatel Nymburka ohledně tvořících se front a čekací době na pobočce České pošty,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous. Zdroj: Jan LakomýKořínek ubezpečil starostu, že situaci kolem pobočky na náměstí monitorují a čekací dobu klientů pravidelně vyhodnocují. „V období od 1. do 14. července byla průměrná doba čekaní na pobočce 3:23,“ uvedl Kořínek. Zároveň připustil, že evidují značný nárůst klientů v tomto období a že v monitoringu doby odbavení budou pokračovat. Starosta požádal zástupce pošty o rozšíření hodin pro veřejnost. „Věřím, že právě rozšíření provozní doby by zajistilo rozložení tvořících se front,“ řekl Mach. Jednání vyústilo v dohodu, že se obě strany sejdou znovu, a to na konci srpna a září.

Zbytečné fronty

Deník situaci na místě monitoroval ve středu 12. července před otevřením pobočky v 10 hodin a několik desítek minut poté. Před otevřením se u dveří sešlo asi třicet lidí, kteří utvořili frontu. Většina z nich byli senioři, kteří si ten den šli se složenkou pro výplatu důchodu.

Polaban zkoušel nové věci. Hráči střídali lepší a horší pasáže

Část z nich uvedla, že se záměrně nechtějí připojit do elektronických služeb České pošty, někteří to prý nezvládají technicky. Krátce po otevření dostali pořadová čísla od zaměstnankyně pošty, která čekala uvnitř. Všichni čekající byli odbaveni během pár minut. Po čtvrt na jedenáct už čekali uvnitř pobočky pouze jednotlivci a žádné další fronty během dne se nevytvořily.