Pošta na nymburském náměstí vzhledem k pokračujícímu stavu nouze zkracuje svoji provozní dobu. Omezení se dotkne i několika vlakových spojů mezi Nymburkem a Jičínem, kdy ve většině případů je rušena jízda mezi Kopidlnem a Jičínem. Některé vlaky však nevyjedou ani z nymburské místničky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Pošta oznámila zásadní redukci svých provozních hodin. Všechny pošty budou až do odvolání uzavřeny o sobotách a nedělích. Novinkou je také speciální hodina, v níž bude do prostor pošty umožněn vstup pouze starším 65 let. Bude se to denně týkat doby mezi 8. a 9. hodinou.