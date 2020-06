Josef Podolák je už řadu let provozovatelem nymburského Rádia Patriot. Během krize uspořádal přímo ve studiu živý benefiční koncert, jehož výtěžek přes 42 tisíc korun šel na podporu zdravotních sester v místní nemocnici. Nejen tímto počinem se však v dlouhé jarní karanténě známý moderátor, zahrádkář, kutil a muzikant zabýval.

Josef Podolák. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

V první řadě konstatuje, že také zpomalil. A je rád, že zpomalil. „Prvních 14 dnů to byl odpočinek a hrozně mi to vyhovovalo, bylo to skvělé. Jenomže já jsem známý neposeda, takže brzy jsem se zapojil do různých aktivit. Ať už to byly Poděbrady šijí roušky, kde se distribuovaly tyto pomůcky všem, kdo to potřeboval. Později jsem pomáhal při podobných aktivitách i v Nymburce,“ říká Josef Podolák.