Ve stejné pozici je nové hnutí Přísaha. Tři kandidáti z Nymburska jsou však až od 23. pozice dál a jejich úspěch by se rovnal zázraku.

Další kandidáti z Nymburska by mohli uspět už pouze v případě neuvěřitelných shod okolností a nečekaných výsledků voleb. Na hraně zvolitelnosti se pohybuje ČSSD, kde na 4. pozici ve středních Čechách figuruje radní z Lysé nad Labem Karolína Stařecká. Na 19. pozici pak novinářka Květoslava Žigmundová – rovněž z Lysé nad Labem.

Rozvoral byl v loňských krajských volbách kandidátem za SPD na středočeského hejtmana. Dlouhodobě se vyjadřuje v rámci rétoriky celého hnutí proti údajné islamizaci Evropy. Bojoval i za přerozdělení daní mezi Prahou a Středočeským krajem. „Ve středních Čechách žije spousta Pražáků, kteří jsou trvale hlášeni v Praze, daně od nich proudí do pokladny Prahy, ale všechny služby využívají ve Středočeském kraji,“ upozorňoval Radek Rozvoral.

Patrně jediným, kdo může se zvolením počítat s velkou pravděpodobností, je lídr středočeské kandidátky SPD a místostarosta Všechlap Radek Rozvoral. Ten poslanecký mandát obhajuje z právě končícího volebního období a vzhledem k průzkumům a postavení na kandidátce je jeho opětovný průnik do lavic ve Sněmovní ulici pravděpodobný.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.