Ředitel sídlištní Základní školy Letců R.A.F. v Nymburce Jiří Cabrnoch zatím s možností instalovat portrét nového prezidenta nepočítá. „Podle mě patří do škol spíše Komenský než politici,“ myslí si ředitel. Na této škole mají ve třídách státní znaky. Čistě teoreticky by změnu do budoucna úplně nevylučoval. „V naší situaci před druhým kolem bych možná časem vyvěšení portrétů jednoho z kandidátů zvažoval, u druhého bych o tom vůbec neuvažoval,“ dodal ředitel, který má v ředitelně portrét prezidenta Václava Havla.

Ten visí i v ředitelně na Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce. Ani ředitel Jiří Kuhn neuvažuje o tom, že by portrét nového prezidenta rozmístil do učeben. „Osobně se k volbám chystám, ale o rozmístění portrétů prezidenta do tříd neuvažuji. I s ohledem na to, že vůbec není jisté, jakého prezidenta si zvolíme v budoucnu,“ vysvětlil ředitel nymburského gymnázia.

Ekonomickou stránku celé věci vidí jako zásadní problém ředitel Základní školy Václava Havla v Poděbradech Vlastimil Špinka. „Šetříme každou korunu a rozmístění portrétů prezidenta do padesáti učeben by stálo poměrně dost peněz. Proto takovou věc nezvažujeme,“ řekl Špinka. Ten se v uplynulých letech netajil kritickým postojem k dosluhujícímu prezidentovi, který podle něj nemohl být vzorem pro děti. Například kvůli užívání vulgarit. V jeho ředitelně visí vedle státního znaku Masaryk a Komenský. „Umím si představit, že bych si pověsil do ředitelny portrét Petra Pavla,“ připustil ředitel poděbradské školy.

Žádný závazný pokyn týkající se umísťování portrétů nového prezidenta nechystá ani odbor školství nymburské radnice. Potvrdila to jeho vedoucí Markéta Tomčíková. „To je plně v kompetenci ředitelů škol. Když jsem já chodila do školy, visel ve třídách Husák a neřekla bych, že mi to něco dalo. Žáci se o novém prezidentovi určitě dozví i jinou formou. Určitě se o tom budou bavit v některých vyučovacích hodinách,“ konstatovala Tomčíková.

ANKETA: Chystáte se po zvolení nového prezidenta instalovat jeho portréty do školních tříd?