/FOTO, VIDEO/ Děti, které se narodí rodičům z Nymburska od 27. října do 30. listopadu, budou mít s velkou pravděpodobností v rodném listě jako místo narození město z jiného regionu. Porodnice v Nymburce totiž projde proměnou a bude více než měsíc uzavřena. Jak budou interiéry po rekonstrukci vypadat, si mohou čtenáři prohlédnout na vizualizacích v galerii.

Porodnice v Nymburce projde proměnou a bude více než měsíc uzavřena. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Důležitou informací je také to, že gynekologická část oddělení bude funkční i v době uzavření porodnice. „Gynekologické oddělení zůstává v provozu bez omezení stejně jako všechny gynekologické ambulance včetně té ultrazvukové,“ řekla jednatelka nemocnice Nela Kvačková. Podle jejích slov je rekonstrukce porodnice dlouhodobě plánovanou akcí.

Odmítá námitku, že zveřejnění informace přišlo pro některé maminky, které v té době v Nymburce plánovaly porod, trochu pozdě. „Na listopad jsme už rodičky na tuto skutečnost samozřejmě připravovali. Registrace probíhá dopředu. Všechny byly na termín uzavření porodnice upozorněny a počítají s tím. Těch maminek, které přijedou až těsně před porodem, je skutečně minimum,“ vysvětlila jednatelka.

Na situaci bude také upozorněna záchranná služba, která bude maminky krátce před porodem vozit do jiných porodnic. Stejně jako maminky s dopředu plánovanými porody tak budou nejčastěji využívat porodnice v Kolíně, Mladé Boleslavi či v Praze. „Pokud samozřejmě dorazí k porodu žena v takovém stavu, že nebude už v tu chvíli ji možné převézt jinam, tak u nás porod provedeme. Ale půjde skutečně jen o nouzové případy,“ doplnila Kvačková.

Celé oddělení čeká facelift

Jednatelka také musela počkat se zveřejněním zprávy na dobu, kdy bylo skutečně jisté, že stavební úpravy začnou v daném termínu. „Vše muselo klapnout na 100 procent a nebylo možné zprávu zveřejnit, dokud jsme si nebyli jistí,“ konstatovala Kvačková. V rámci rekonstrukce nepůjde o žádné zásadní stavební zásahy typu bourání některých stěn a stavění jiných. Podle slov jednatelky dostane celé oddělení především nový facelift. Půjde o úpravy omítek, či nové tapety. Proměnou projdou také sociální zařízení nebo chodby.

Zásadnější proměna porodnice je limitována stávajícími prostory. Nemocnice však chce nabídku pokojů do budoucna zlepšovat. „Pořád se pohybujeme v jednom prostoru a s ním musíme pracovat. Naší strategií ale i do budoucna bude výběr z různých možností krásných pokojů všech standardů. Ještě na přelomu roku chystáme jednu novinku, ale to ještě nebudeme prozrazovat,“ doplnila Kvačková.