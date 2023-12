Porodnice jako nová. Podívejte se na komfort v nových porodních pokojích

/FOTO, VIDEO/ Po měsíci uzavření a radikálních úpravách se v pátek 1. prosince ráno mohly maminky znovu hlásit a přijíždět do nymburské porodnice. Ta prošla během čtyř týdnů tak zásadní proměnou, že i některé zdravotnice z personálu měly problém vybavit si, jak to na některých místech vypadalo předtím, a co tam vlastně bylo.

Nymburská porodnice po měsíční rekonstrukci. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Všechny pokoje září nejen novotou, ale na první pohled v nich vynikají inovace. „Standardním vybavením tří nových porodních pokojů je sociální zařízení, včetně sprchy a součástí dvou z nich je také vana určená pro první dobu porodní. Každý porodní pokoj nově obsahuje monitorovací systém pro zjištění stavu plodu pomocí bezkabelových sond, což maminkám umožní pohyb i při monitoraci,“ uvedla vrchní sestra Lenka Komárková. Vše je rozmístěno tak, aby budoucí maminka a její doprovod měly nejen pohodlí, ale také aby to bylo praktické. „Novinkami jsou například i nové zásuvky a potřeby pro využití přístrojů jako jsou mobilní telefony nebo notebooky. Dříve nebylo výjimkou, že jsme kvůli tomu natahovaly na pokoje různé prodlužovačky. To se s novým vybavením výrazně změní,“ poznamenala Komárková. Nymburská porodnice po rekonstrukci: Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický Upraveny byly jak společné prostory, tak všechny pokoje. U nadstandardních pokojů a rodinného pokoje mohou rodička i doprovod v ceně využít nabídky celodenní nadstandardní stravy. Kompletní rekonstrukcí prošel také novorozenecký úsek, a to včetně obnovy novorozeneckého boxu. Nemocnice pro obnovu oddělení využila služeb designérského studia. Celá akce vyšla na více než 20 milionů korun. „Nové prostory jsou velmi povedené. Připadám si jak v televizním pořadu Jak se staví sen. Moc děkuji stavební firmě, která tak skvělou práci stihla v neuvěřitelném termínu,“ řekla před slavnostním přestřižením pásky jednatelka nemocnice Nela Kvačková.

