Sedmý ročník akce Lodě na Labi bude zatím nejdelší v historii. Boxerské odpoledne má být jedním z vrcholů akce. „Zatím se podle mých informací podobná akce uskutečnila pouze ve Spojených arabských emirátech. V Evropě a samozřejmě v Čechách bude něco takového k vidění poprvé,“ řekl Pavel Hlaváč z Pruhu Polabí, který akci organizuje.

K vidění budou jízdy rychlých člunů, nebo třeba ukázky výbavy poříčí policie. Připraveny budou i jízdy výletní a restaurační lodě s hudební produkcí. Návštěvníci se také mohou těšit na „létajícího muže“, tedy jednu z nových vodních atrakcí, při níž se člověk dostává vysoko nad vodní hladinu díky protiproudu vody a může si zkusit i akrobatická čísla.

Páteční den bude věnován školákům. „Speciálně pro ně budou připraveny prohlídky zdymadla a hydroelektrárny. Ale samozřejmě připravujeme i další překvapení pro malé návštěvníky naší akce,“ doplnil Hlaváč.

I letos budou zájemci moci ve čtvrtek a v pátek na místě složit zkoušky vůdce malého plavidla. Tedy jakýsi lodní řidičák. Naopak novinkou bude fakt, že dorazit mohou i turisté z větší dálky s karavany. Ty budou poprvé moci obsadit travnatou plochu na Špičce u hydroelektrárny.

Kraj podpořil Lodě i další akce

Aktuální zpráva hovoří o tom, že akci Lodě na Labi podpořili mimořádnou dotací ve výši 48 tisíc korun i středočeští radní. Ti schválili více než 6 milionů na celkem 18 středočeských kulturních akcí. Kromě Lodí na Labi dostanou z Nymburska dotaci ještě dva milovické hudební festivaly. Votvírák letos vychází na víkend 14. až 16. června. V rámci programu nabízí vystoupení českých a slovenských popových a rockových kapel. V programu nejdeme například Hanu Zagorovou, kapely Kryštof, Rybičky 48 nebo Jaroslava Uhlíře. Tento festival dostane od kraje 500 tisíc korun.

Druhým festivalem je světově proslavený Let It Roll. Jeho hudební program se zaměřuje na současný nejatraktivnější styl elektronické hudby drum and bass. Letos se uskuteční od 1. do 3. srpna a pořadatelé dostanou od kraje částku 450 tisíc korun.