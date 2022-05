Poplatky za psa i popelnice z domova. Nymburk zavádí Portál občana

Výhoda elektronické komunikace s úřady města. To je především smyslem spuštění služby Portál občana, který chce zavést nymburská radnice. Místní tak budou moci například paltit poplatky za psa i za svoz odpadu elektronicky. Budou mít možnost nahlédnout do svých případných pohledávek vůči městu. A v neposlední řadě bude možné přes něj stahovat formuláře, pro které musel do nynějška každý na úřad.

Radnice v Nymburce | Foto: Deník/Lukáš Trejbal