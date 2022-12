O zrušení poplatků za svoz odpadů mluvil poděbradský starosta už v minulém funkčním období. „Je psáno, že město se má o odpad vzniklý na jeho území postarat. My se chceme do budoucna postarat tak, aby za to místní nemuseli platit,“ vysvětluje starosta svoji strategii. Jenže to by samozřejmě znamenalo zvýšené výdaje ze strany městské pokladny v řádech milionů korun.