„Restaurace Dělnický dům nabízí obědy pro příslušníky složek Integrovaného záchranného systému. V případě zájmu kontaktujte paní Tůmovou na tel. 735 998 370,“ uvádí restaurace na svých stránkách‬. Zapojil se také zálabský podnik Pizza za 120, který věnoval členům IZS 30 šunkových pizz zdarma.

Své služby nabízí i firma Charlie´s Coffee & Garden. „Rádi bychom alespoň trochu pomohli těm, kdo teď vydávají všechnu svou energii pro to, abychom my všichni zvládli tuto náročnou situaci. Proto, prosíme, pokud víte o někom z IZS nebo lékáren v Nymburce nebo okolí, kdo by ocenil zásilku s čerstvou kávou nebo domácím koláčem, dejte nám do komentářů vědět. Více než rádi jim v náročných dnech alespoň trochu pomůžeme dobít energii,“ píší provozovatelé podniku na svých stránkách.