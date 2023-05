Krátce před letošními Velikonočními svátky zveřejnil Daniel Suchý na sociální síti výzvu určenou místním a lidem z nejbližšího okolí. V té nabádal, aby po použití pomlázek během Velikonočního pondělí je jejich majitelé přivezli k vratům před jeho dům. Tam byly přistaveny dvě nádoby s vodou po dně, do nichž se mohly pomlázky odevzdat. „Upřímně jsem netušil, jak velkou odezvu to bude mít a že tím vzbudím takový zájem. Ale potěšilo mě to. Nádoby jsem nechal venku v pondělí a úterý,“ říká autor originálního nápadu.

Původní představa byla taková, že hned ve středu nebo ve čtvrtek by pomlázky společně s dalšími rybáři vysázeli u dvou místních tůní. „Jenže tak jednoduché to zase není. Jedná se o zásah do přírody, a tak k tomu potřebujete určitá povolení. Jak mi připomněla i moje žena, která pracuje na místním úřadě,“ usmívá se aktivní rybář. Ukázalo se, že je potřeba získat potvrzení nejen z místního úřadu, ale také z vodoprávního úřadu v Lysé a odboru životního prostředí tamtéž. „Musím říct, že jsem byl velmi mile překvapen. Všude jsem potřebné razítko získal prakticky na počkání, nebyly žádné obstrukce,“ pochvaluje si přerovský nadšenec.

Sázení na podzim

V současné době vypadá velmi netradičně Danielova zahrada. Kromě běžných záhonů a hlíny připravené na jarní výsadbu stojí v jednom místě řada velkých květináčů, z nichž rostou pomlázky. „Musel jsem je nejprve přebrat. Některé byly nepoužitelné, suché, či nalomené. Další zase nebyly tím správným druhem vrb, které jsou k takové výsadbě určeny,“ vysvětluje Daniel Suchý. V květináčích se tak ocitlo 35 zasazených správných pomlázek, u nichž se čeká, jak se chytí. Dalších 38 leží vedle na kolečku a budou vyhozeny.

„Rozhodl jsem se, že sázet je budeme až na podzim. Uvidíme, jak se které chytí. A také zkusíme požádat o dotaci na výsadbu. Vrby budou nový krajinný prvek, který by měl zamezit erozi. To je ten hlavní důvod, proč mě to napadlo. Léta přemýšlíme, čím erozi půdy u tůní zabránit, až mě napadlo využít pomlázky jako budoucí vrby,“ vysvětluje Suchý. Tůně Bezedná a Babinecká, u nichž pomlázky porostou, jsou kousek za obcí a bez problémů přístupné. „Jenom ještě chci upřesnit, aby si někdo nepředstavoval, že to tam poroste i s mašlemi. Všechny nepůvodní věci musíme z pomlázek odstranit, aby zůstaly pouze přírodní proutky. Pentle věnujeme obci,“ zakončil šéf přerovských rybářů.