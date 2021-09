Policie zve na lázeňskou kolonádu v Poděbradech. Nabídne koncert i akční ukázky

Proč si nevyrazit do lázeňského města, a to i za hudebními zážitky? To je kulturní tip, s nímž netradičně přichází středočeská policie. Ve středu 15. září zve do Poděbrad, kde se na lázeňské kolonádě bude konat policejní sláva.

Den policie a složek Integrovaného záchranného systému. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Hejduk

V době od 10 do 17 hodin policisté uspořádají prezentační akci připomínající vznik Policie ČR v nynější podobě před 30 lety, připomněla v úterý mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. S tím, že v jejím rámci také od 13. do 14. hodiny vystoupí Hudba Hradní stráže a Policie ČR. „Hodinový koncert věhlasného policejního orchestru se sólistkou Gabrielou Urbánkovou a pod šéfdirigentskou taktovkou Pavla Blahunka je věnován všem – tedy policistům, hasičům i záchranářům, kteří za sebou mají měsíce nelehké práce v souvislosti s pandemií covid-19, ale i občanům, pro které toto období nepatřilo k těm šťastnějším,“ poznamenala Suchánková. Na kolonádě zahrála Ústřední hudba Armády České republiky Přečíst článek › Jestliže se prezentační a osvětový den na poděbradské kolonádě uskuteční pod názvem Den s policií a složkami IZS, znamená to, že tam policisté nebudou čekat na příchozí sami. Svoji techniku, ale i ukázky práce či projekty představí také hasiči, zdravotničtí záchranáři a Tým silniční bezpečnosti. „Nejvíce se však bude prezentovat právě policie – a to nejen nejnovějším vozovým parkem a vybavením, ale také ukázkami činnosti, které jsou každodenní součástí jejich profesního života,“ uvedla mluvčí. OBRAZEM: Prvňáci se od policistky dozvěděli o bezpečné cestě do školy Přečíst článek › Mimo jiné policisté představí činnost příslušníků pořádkové jednotky, a to nejen při ukázce zásahu proti demonstrantům, ale třeba i v rámci představení pomoci při záchraně života za použití AED; automatizovaného externího defibrilátoru. Nebudou však chybět ani ukázky výcviku psa, a to včetně zákroku proti pachateli. Nebo možnost obhlédnout policejní drony.