Nymbursko – Policie žádá o pomoc při pátrání po pohřešované Kateřině Peškové, která se mohla stát obětí násilného trestného činu.

„Pohřešovaná byla naposledy viděna v neděli 23.9. v 11:24, kdy odjela z místa svého současného pracoviště Centrum péče - Doubrava, Doubravčice, okres Kolín, spolu se svým bývalým přítelem. Oba odjeli vozidlem Audi Q5, reg. značky 2AE 0613, směrem na Brandýs nad Labem. S sebou měli dva yorkshirské teriéry,“ uvedla policejní mluvčí Petra Potočná.

Žena vypadá na 35 – 40 let, měří mezi 160 a 165 centimetry. „Policisté žádají občany, kteří viděli bílé vozidlo, pohřešovanou Kateřinu Peškovou nebo jejího bývalého přítele v neděli dne 23. září v době od 11.25 do pondělí 24. září do 06.00, aby volali na telefon 720 042 951 nebo na linku 158,“ doplnila Potočná.