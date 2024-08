Zajímavou akci přichystali policisté návštěvníkům koupaliště Zavadilka. „Zúčastnění si mohli prohlédnout policejní vozidla a výstroj, která je nezbytnou součástí pro každodenní výkon služby policistů. Dále si mohli vyzkoušet některé vybavení, které se nachází v policejních vozidlech, jako je například zdravotnický záchranný batoh, který obsahuje širokou škálu zdravotnického materiálu pro poskytování první pomoci, mimo jiné i AED – automatizovaný externí defibrilátor,“ informoval o akci policejní preventista David Janků.

Návštěvníci si mohli vyzkoušet i manipulaci se záchranným házecím vodním pytlíkem, který slouží pro efektivní poskytnutí pomoci tonoucí osobě a zároveň zajišťuje osobní bezpečnost zachránci.

Policisté rovněž uspořádali besedu, jejíž součástí bylo desatero bezpečného pobytu u vody. „Na závěr preventivní akce předvedli policisté dynamickou ukázku záchrany tonoucí osoby. Ukázka zahrnovala simulaci prvotního oznámení události na linku 158, kterou si mohli návštěvníci vyzkoušet na vlastní kůži pomocí radiostanice. Po správném ohlášení události následoval příjezd policie na místo a samotná záchrana tonoucí osoby z vody, která byla zakončena ukázkou poskytnutí první pomoci tonoucí osobě,“ sdělil Janků.

Desatero bezpečného pobytu u vody

1. Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody.

2. Neplav a neskákej do vody v neznámých místech.

3. Plav v určeném prostoru za dozoru plavčíka.

4. Nechoď do vody jsi-li rozpálený nebo unavený.

5. Neplav daleko od břehu. Máš-li potřebu, zajisti si vhodný doprovod, reflexní koupací čepici a plaveckou bóji.

6. Neplav do plavební dráhy a blízkosti plavidel.

7. Na plavidla patří osoby s řádně oblečenou a upevněnou záchrannou vestou.

8. Nekoupej se v blízkosti jezu či hráze.

9. Důvěřuj členům záchranné služby, uposlechni jejich pokynů.

10. Měj u sebe vždy kvalitní záchrannou či plovoucí pomůcku.

Zdroj: Policie České republiky