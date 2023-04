/FOTO, VIDEO/ Tým kolem Jakuba Paruse z poděbradské restaurace v Oboře bude 29. března večer na televizních obrazovkách bojovat v Pohlreichově souboji restaurací, novém pořadu známého šéfkuchaře.

Jak působil na Jakuba Paruse během natáčení Zdeněk Pohlreich? | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

The Barbecue Company zažije horké chvilky jak přímo v poděbradské restauraci na konci lesoparku, tak při vaření ve vyhlášeném pražském podniku průvodce pořadu. Proti Parusovu týmu bude bojovat pražský Dock House a půjde především o americkou kuchyni a velmi masitý souboj.

Moc lidí v kuchyni

Natáčení v Poděbradech se uskutečnilo letos v lednu a pro Jakuba Paruse to byla skutečně zátěžová zkouška. "Nejtěžší zkouškou byl počet lidí. Ani ne tak hostů, které jsme měli obsloužit. Zvládnout třicet hostů, na to jsme ze sezóny zvyklí, to umíme. Ale na co nejsme zvyklí je to, že máme dalších deset lidí ze štábu v kuchyni. V těch prostorech se tam už ve třech lidech motáme, většinou jsme tam ve dvou. A když nás tam bylo deset, místy dvanáct, tak to už bylo opravdu peklo," vzpomíná na natáčení šéf poděbradského gastro týmu.

Nový pořad Zdeňka Pohlreicha: první souboj ovládla restaurace Na Pašince

Druhou zkouškou byla návštěva tajných hostů, kteří si nahrávali záběry z restaurace skrytou kamerou. Záběry se večer objeví na obrazovkách komentované Pohlreichem i samotným týmem kolem Jakuba Paruse. "My jsme věděli, že nějací tajní hosté přijdou, ale ne kdy. Říkali jsme si, že to bude v pohodě. Protože v zimě je to u nás o štamgastech. Ale to jsme se trochu přepočítali. V ten pátek, kdy tu tajní hosté byli, přišli samí cizí lidé a nebyl tu nikdo známý. V průběhu večera jsme pak tipovali, kdo by to mohl být a nakonec jsme na to přišli," prozrazuje Parus.

Poslední fází soutěže bylo vaření ve vyhlášené Pohlreichově restauraci Next Door v Praze. A jak Souboj restaurací nakonec dopadl? To se diváci dozví večer ve 20.15 na TV Nova. O tom, jaký byl Zdeněk Pohlreich při natáčení, do čeho „hodil vidle“ při vaření v jeho pražské restauraci a mnohem více, si budou moci čtenáři přečíst večer po odvysílání pořadu na webu Deníku v rozhovoru s Jakubem Parusem.