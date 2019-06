Pohlednice z minulosti: Kostelní Lhota dávných časů

Kostelní Lhota /FOTOGALERIE/ - Dnešní návrat do minulosti obcí na Poděbradsku nás zavede na třech fotkách do Kostelní Lhoty a na třech do Poděbrad.

Ty poděbradské vykreslují mimo jiné i milou atmosféru dvacátých let. Z roku 1940 pochází fotka náměstí 5. května, vpravo hotel Avia. Kostelní Lhota je tu na dvou pohlednicích a jedné fotografii s kostelem. Na pohledech vidíme obchod, hostinec, památník, alej nebo rybník. Název Lhota vznikl ze staročeského lhóta, což znamená osvobození po určitou dobu, lhůtu. Toto jméno dostávaly obce a osady zakládané na vykáceném lese, mohlo to však být i na močálišti, blatech či jiné neúrodné půdě, která měla být obdělána.

Autor: Lukáš Trejbal