Pohlednice z minulosti: Klukovské party nejen u Labe

Nymburk - Klukovské party, které prozkoumávají zakázaná území, toulají se podle řeky a nalézají různá tajemná zákoutí, ty, co si na plácku hrají fotbal nebo dudáka na schodech v paneláku. Dnešní fotografie vrací čtenáře do konce 80. a začátku 90. let minulého století. Fotky pocházejí z oblíbené facebookové stránky Máme rádi Nymburk.

Autor: Lukáš Trejbal