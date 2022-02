V hlavním projevu Jiří Haluza zhodnotil statečnost bojujících Ukrajinců, kteří vojska agresora zatím nepustili do hlavního města Kyjeva. Zároveň ocenil pomoc ze zahraničí včetně Česka.

Mise splněna! Ukrajinskou rodinu přivezl majitel mlýna do Nymburka

„Vděčnost by měla být v současné době oboustranná. Ukrajinci by měli vděční za pomoc zvenčí a my bychom měli být vděční Ukrajincům, protože oni nyní bojují i za nás,“ řekl Jiří Haluza.

Jaroslav Bahník pak zkritizoval přístup místní radnice, která nevyvěsila ukrajinskou vlajku a údajně nekomunikuje s místními o jakékoliv formě humanitární pomoci.