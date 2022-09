Podívejte se: Z doků má vyrůst Alzheimer centrum. Zpřístupní i labské nábřeží

Nová studie pro využití nedostavěných doků v Drahelicích počítá se vznikem Alzheimer centra. Vedle něj by měl vyrůst dům s byty určenými především pro zdravotnický a sociální personál. Na místě by také měla vzniknout kavárna, restaurace a wellnes centrum. Lidé tak budou moci využívat i venkovní plochy u Labe, které má protínat cyklostezka a cesta pro pěší. To jsou představy budoucího využití tolik diskutované lokality, v jejímž sousedství mají v budoucnu vyrůst také školy a školky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vizualizace budoucí podoby Alzheimer centra v Drahelicích. | Foto: FB Zdeňka Vocáska