Prvotní fronta se po otevření volební místnosti v prvních minutách však nezmenšila. K vile začali přicházet další voliči, většinou ze střední a starší generace. Ale objevilo se i několik mladých žen. Jedna z nich jednou rukou vhazovala do volební urny obálku s lístkem, druhou si akt fotila na mobil. „Abych taky něco měla na sociální sítě,“ komentovala svoje počínání.

„Chci to mít hned za sebou,“ komentovala jedna z voliček čekání na začátek voleb.

Úderem druhé odpolední odemkla zapisovatelka volební komise Michaela Semerádová volební místnost ve skautské vile Tortuga na Zálabí. To už stálo přede dveřmi jedenáct čekatelů s volebním lístkem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.