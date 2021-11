PODÍVEJTE SE: Uzdravený ledňáček se vrátil do volné přírody

Do Záchranné stanice na Huslíku se před několika dny dostal „létající drahokam“, ledňáček říční. Stalo se tak poté, co narazil do prosklené plochy a utrpěl otřes. Jeho rehabilitace byla naštěstí rychlá a tak zvířecí záchranáři hlásí, že jej mohli úspěšně vypustit zpět do volné přírody. Zároveň radí, jak se v podobných případech zachovat.

Ledňáček říční narazil do prosklené plochy a utrpěl otřes. Jeho rehabilitace byla naštěstí rychlá a tak zvířecí záchranáři hlásí, že jej mohli úspěšně vypustit. | Foto: Luboš Vaněk

Po nárazu do prosklené plochy je dobré poskytnout první pomoc umístěním do klidu do menší papírové krabice. Nepodávat žádné tekutiny nebo potravu, pouze počkat, zda se stav začne zlepšovat. „Někdy to může být hodina či dvě. Pokud je pacient v pořádku je možné ho vypustit v místě nálezu," řekl vedoucí stanice Luboš Vaněk.