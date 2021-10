Podle slov Víta Zápotočného, výkonného ředitele firmy ČNES, se počítá s otevřením křižovatky v sobotu 23. října. Následovat budou ještě letos opravy objízdných tras v ulicích V Kolonii a Tyršově. Na jaře by měl pak být opraven první kruhový objezd u Hudebního klubu Mlejn.

Desítkami pracovníků na několika místech se hemží staveniště kruhového objezdu u budovy policejního ředitelství v Nymburce. Probíhá dláždění středového prstence, dělníci upravují ostrůvky ze všech tří stran před samotnou křižovatkou. U ulice Bedřicha Smetany se likvidují staré kabely. Bagry upravují hliněný povrch, který by měl v příštích dnech dostat asfaltový koberec.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.