Výstava se uskuteční v podloubí místního Melantrichu ve čtvrtek 21. října od 9 do 14 hodin. Těšit se budou nejen autoři krásných výrobků, ale i personál z Domova seniorů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.