První iniciativa vznikla už loni na jaře, kdy část odsouzených napsala tehdejšímu řediteli věznice, že by chtěli zkusit postavit model lodi ze špejlí. Prostřednictvím vychovatelky Šárky Mlýnkové pak došlo k dohodě, že odsouzení postaví maketu věznice, ve které si aktuálně odpykávají své tresty. Míněn byl celý areál věznice, zahrnující komplex budov. „Ze strany odsouzených to bylo přijato s nadšením,“ poznamenala mluvčí věznice.

Místo lodi postavili věznici

Nějakou dobu pak trvaly přípravy a také administrace, aby ke stavbě makety mohlo dojít. Odsouzení získali dílnu, v níž mohli začít pracovat. Vedení věznice zajistilo také financování projektu. Ač se to při pohledu na model zdá nemožné, veškeré náklady se vešly do sedmi tisíc korun - s tím, že materiál je z vlastních zdrojů věznice. Do projektu byl zapojen i zkušený modelář praporčík Parolek.

Výroba byla zahájena na začátku letošního roku. „Všechny práce prováděli odsouzení ve svém osobním volnu. V průběhu výroby modelu vznikl i nápad, aby byl osvětlen pomocí LED diod. I to se podařilo zanést do už rozpracovaného projektu, a model může být tedy předváděn i v nočním režimu,“ připomněla Hana Prokopová.

Na modelu a všech dalších souvisejících pracích strávili odsouzení neuvěřitelných sedmnáct set hodin. Stavitelé spotřebovali 370 metrů špejlí, 180 LED žároviček i mnoho dalších materiálů. Nejvíce práce na celém projektu odvedl odsouzený Václav Kamenský za pomoci odsouzeného Davida Dolejše.

„Obrovský dík ale patří všem, kteří se do tohoto projektu v kterékoli části zapojili, za jejich podporu a spolupráci,“ dodala mluvčí jiřické věznice.