PODÍVEJTE SE: Kruhový objezd u bazénu dostává asfaltový koberec

Včera beton, dnes asfalt. Tak by se lakonicky dalo popsat to, co se v těchto dnech děje na finišující stavbě kruhového objezdu u budovy policejního ředitelství v Nymburce. Ve čtvrtek byl položen betonový povrch, od pátečního rána už jsou jednotlivé části křižovatky s přilehlými úseky pokrývány vrstvou asfaltu.