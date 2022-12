Patrné je to už u hlavního vchodu a nasvíceného hlavního nápisu. Malé žárovičky jsou však také na několika dalších budovách a pacienti se ani ve večerních hodinách nemusí obávat, že by v areálu byla tma. Kromě ozdobných žároviček a řetězů svítí v nemocnici také několik vánočních stromů. Ten největší zřejmě v zadní části areálu poblíž východu do Tylovy ulice. Krásný stromek však svítí také za oknem u hlavní recepce.