Radnice si letos výročí 17. listopadu podobně jako v předchozích letech připomíná trikolorou kolem morového sloupu a vystavením symbolického srdce svobody na náměstí Přemyslovců, na něž mohou lidé zavěsit klíče, jeden ze symbolů Sametové revoluce. „Dnes si připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Události let 1939 a 1989 jsou důležitými milníky naší československé historie,“ uvedla mluvčí radnice Olga Vendlová.

Sametová revoluce zahřála srdce lidem na Nymbursku

Poslední větší připomínka listopadových událostí se ve městě konala před třemi lety při 30. výročí revoluce, kdy městem prošel průvod studentů zakončený akcí na náměstí. Promluvili zakladatelé Občanského fóra v Nymburce včetně například dlouholetého porevolučního starosty Ladislava Kutíka.

Na oslavy 17. listopadu dorazily známé osobnosti

Akci tehdy moderoval investigativní novinář a jeden ze zakladatelů nymburského Občanského fóra Jaroslav Kmenta, který před pár dny vydal novou knihu Ruská mafie a na sociálních sítích se vyjádřil ke kontextu 17. listopadu v letošním roce. „17.11. - to je datum, které vždy nejvíc obnaží podstatu toho, proč nemá být agent StB s krycím jménem Bureš prezidentem. Byl by to zločin proti lidskosti “polistopadového kartelu”,“ napsal Kmenta k letošnímu výročí.