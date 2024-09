Co všechno by v případě dvacetileté a stoleté povodně v Poděbradech zaplavila voda? Na to se můžete podívat na povodňových mapách, které Deník získal od společnosti Česká země. Z nich je patrné, že rozdíl mezi zatopenými územími by v obou eventualitách nebyl tak velký.

Zafungovat by měl nový val u Polabce, který je v obou simulacích uchráněn, zatímco v jeho okolí by prakticky vzniklo další jezero. K evakuaci by muselo dojít na Kostelním předměstí a učiněnou tragédii by to znamenalo například pro Záchranou stanici na Huslíku. Pod vodou by byl zřejmě i okraj Choťánek. Konkrétní území lze dohledat na mapách za textem. Snímky s modrým zobrazením záplav jsou při variantě dvacetileté vody. Mapy s červeným zobrazením vylitého Labe jsou pak eventualitou stoleté povodně.

Jaká území Poděbrad by Labe zaplavilo při dvacetileté a stoleté vodě. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Mapy vznikly díky společnosti Česká země. „Vzhledem k aktuálně vysokému riziku povodní je oficiální povodňová mapa na Vodohospodářském informačním portálu a na portálu AgriGIS pod takovým náporem, že jsou stránky často nedostupné. Když jsme tuto situaci zaregistrovali v naší společnosti, která vyvíjí mapový nástroj PZMK.CZ, začali jsme ve čtvrtek urgentně zpracovávat datové sady z Výzkumného ústavu vodohospodářského, abychom vytvořili alternativní zdroj povodňových map,“ uvedl Jan Antonín Kolář ze společnosti Česká země.