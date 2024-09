Díky povodňovým mapám ze společnosti Česká země můžeme nabídnout zajímavé pohledy na to, jak by vypadala situace v Nymburce a okolí ve chvíli, kdy by Labe vystoupalo na úroveň dvacetileté, případně stoleté vody.

Nechceme tím nikoho strašit. Modely z nedělního rána naštěstí obě varianty v současné situaci pokládají za nepravděpodobné. Nicméně není od věci zjistit, jak by na tom bylo vaše stavení v případě takové živelné pohromy.

Mapy s modrým rozlitím značí dvacetiletou vodu, mapy s červeným pak stoletou povodeň. Jak je z většiny snímků patrné, podobně jako v sousedních Poděbradech by rozdíl mezi oběma variantami nebyl zas až tak zásadní, jak by se dalo čekat. A když jsme u srovnání s lázeňským městem: Nymburk by na tom v případě vylití Labe byl mnohem lépe a dá se odhadnout, že zasažených stavení, tudíž i materiálních škod, by zřejmě bylo daleko méně.

Představujeme povodňové mapy Nymburka při dvacetileté stoleté povodni. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

A kterých území Nymburka by se rozlité Labe dotklo? Úplně klidné spaní by asi neměli lidé žijící kolem Labských teras a na Drahelickém předměstí. Problém by to byl také u Vesláku a pro novou výstavbu u Babína. Naopak poměrně v klidu by byli obyvatelé Zálabí s výjimkou obyvatel domů v ulici U Starého Labe. Výrazně by také bylo zasaženo Sportcentrum na Tyršáku, nebo hasičské hřiště vedle nově budovaného bazénu. Jednotlivá území lze vyhledat a přiblížit si na serveru pzmk.cz.