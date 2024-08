Letošní proměnlivé léto s řadou bouřek pokračuje i tento týden. Ve středu večer dorazily bouřky i do našeho regionu a k vidění byly i zajímavé světelné výboje, které často ozářily celou oblohu.

Několik z nich zachytili i lovci bouří. „Včerejší večerní blesky na shluku bouřek, které jsme zachytili na Poděbradsku,“ napsali ke snímkům. Čtvrtek je pak zřejmě poslední den tohoto týdne, kdy by se bouřky mohly znovu objevit.

Stávající předpověď počasí pak předpovídá do půlky příštího týdne horké letní počasí. V pátek má být ještě převážně oblačno s teplotami v Nymburce do 27 stupňů. Už v sobotu bude ale slunko vidět podstatně častěji a stejně jako v neděli by mělo být ke 30 stupňům, což je ideální pozvánka ke koupání.

Ještě tepleji má být v první polovině příštího týdne, kdy by se teploty mohly dostat až k 35 stupňům. První déšť a mírné ochlazení očekávají meteorologové až příští středu nebo čtvrtek.