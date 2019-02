PODĚBRADY - Tržnice, která se v sezoně objevuje vždy ve středu v Lázeňské ulici v Poděbradech, se má stěhovat. Nová vznikne na parkovišti u zámku. Názory na změnu se různí.

Trhy z Lázeňské ulice, která je jednou z bran do nově zrekultivovaného parku, se mají přesunout na parkoviště k zámku. | Foto: Deník/ Petr Bělka

Už několik let Poděbraďáci diskutují o kontroverzních trzích v Lázeňské ulici. Především ženy je vítají, protože si tu prý nakoupí do domácnosti. Oponenti tvrdí, že nejsou vhodné v sousedství lázeňské kolonády. Město se nakonec rozhodlo středeční trhy přesunout na parkoviště k zámku.

Na téma trhy jednala nedávno rada města a částečně i zastupitelstvo. „Stěžují si i drobní živnostníci z kamenných obchodů. Trhy tu ruší z estetických důvodů,“ řekl místostarosta Tomáš Kalenda.

Město našlo pro trhovce novou lokalitu v levé části parkoviště u restaurace Savoy. „Čtyřicet pět trhovců z Lázeňské se přesune od 1. srpna na parkoviště,“ uvedl starosta Lubomír Zíta.

Na posledním zasedání zastupitelstva se ozvaly i hlasy z druhé strany. „Prodávám tu od začátku, tedy 18 let, a mám smlouvu s městem do konce roku,“ vysvětlila Zdeňka Formánková, která prodávala v Lázeňské ulici nejprve knihy. Nyní má na kolonádě stánek s dárkovým zbožím.

Ta dostala výhodnější nabídku od města, prodávat na Jiřího náměstí před veřejnými záchodky u parkoviště. „To ale odmítám, vyjíždí tam každou chvíli auta, není to vhodné místo,“ uvedla Formánková.

Někteří místní si stěžují na prodej spotřebního zboží a nepořádek, který tu pokaždé po trzích zůstává. „Jsem pro přemístění, prodej nějakých suvenýrů, to ano, ale aby se tu prodávaly ubrusy nebo vařečky, to je zbytečné. Trhy se do centra příliš nehodí,“ myslí si Poděbraďák František Pospíšil.

Už minulé vedení radnice slibovalo, že se situace v Lázeňské ulici změní. „Trhy tu jsou na žádost obyvatel. Je to ale v tomto místě provizorní řešení,“ řekl na konci roku 2005 bývalý starosta Jozef Ďurčanský.

Zbývá tedy několik prodejců, kteří mají smlouvu s odborem dopravy do konce roku. „S nimi intenzivně jednáme, snažíme se je přesvědčit, že zde není stánkový prodej vhodný,“ dodal Zíta.