Poděbrady - Upéct si vlastní pecen chlebanení žádná legrace, ale zábavy se při tom dá zažít spoustu

Své o tom vědí děti, které tráví poslední prázdninový týden na příměstském táboře v Domě dětí a mládeže Symfonie Poděbrady. V rámci tábora s názvem U nás na vsi si třicet dětí vyzkouší zadělat těsto a upéct vlastní housky, chléb a dokonce si vyrobit sýr. Nezůstanou ale jen v kuchyni, naučí se vyrobit dřevěnou dekoraci nebo ozdobit skleněné nádoby či kameny drátováním. Děti ve věku od 7 do 14 let se rozdělily na tři skupiny, ve kterých tvoří, a to Jezeďáci, Balíci a Křečci. „Dvě skupiny se chtěly jmenovat Vidláci, takže jsme nakonec tento název museli vyřadit,“ poznamenala s úsměvem vedoucí Adéla Sobotová. My jsme malé venkovany zastihli při vyplňování pracovního sešitu Náš venkov, který jim zaslalo ministerstvo zemědělství. „Děti dostaly úkoly v sešitech, než nám vykvasí kvásek,“ vysvětlila vedoucí. Hnětení těsta se ukázalo jako těžší oříšek, než děti čekaly, takže se jej ujali nejstarší ve skupinách. Recept na Staročeský pecen nejprve doma vyzkoušela vedoucí Bára, aby poté mohla mladé kuchaře správně navigovat.