Zastupitelé schválili návrh územní změny, aby malá poliklinika mohla v Jeronýmově ulici vzniknout. Podmínili to však přepracováním studie, na níž se odborníkům z komise urbanismu, ale také sousedům nelíbí především třípatrová výška chystané stavby.

S projektem přišel lékař Josef Kroupa, který je zároveň majitelem pozemků, na kterých má dům stát. Hlavní vchod je plánován z Jeronýmovy ulice, stavení by mělo být na rohu s ulicí Kostnickou. V domě plán počítá se čtyřmi ordinacemi, lékárnou a odběrovou místností. Zázemí by v domě našel praktický lékař, dětský a dorostový lékař a další dva blíže zatím nespecifikovaní specialisté. U budovy se počítá s deseti parkovacími místy.

Nejkontroverznější částí plánu jsou tři nadzemní podlaží. „Navrhovaný objekt je svým hmotovým ztvárněním předimenzovaný a výškou příliš nezapadá do daného místa. Komise urbanismu a dopravy s návrhem změny územního plánu souhlasí, avšak s názorem Úřadu územního plánování se ztotožňuje, co do hmotového a výškového ztvárnění,“ píše se v důvodové zprávě z rady města. Jinými slovy, rada města vítá samotný záměr na vybudování lékařského domu, nicméně požaduje přepracování architektonického návrhu.

Zástavba je o patro nižší

Na sociální síti se ozvali také sousedé, kterým se nelíbí především výška. Vedlejší zástavba rodinných domů je o patro nižší a bojí se, že lékařský dům je bude zastiňovat a narušovat jejich soukromí. Jakubu Vodvářkovi se nelíbí i malý odstup od blízké zástavby. „Podle nákresu a lokace, tak jak ji znám, tam rozumný odstup nevidím. Už vůbec nemluvím o parkovišti, které vznikne uprostřed bloku rodinných domů! Proti lékařskému centru nic nemám, ale musí to jít trochu v souladu s životem v okolí,“ napsal Vodvářka v diskusi na sociální síti.

S výše uvedenými výhradami pak zastupitelé návrh změny územního plánu schválili. Místo dosavadní plochy určené pro bydlení v rodinných domech jsou nyní pozemky Josefa Kroupy vedeny jako plochy smíšené obytné a komerční. Po přepracování architektonického návrhu by se tak Žižkovští mohli dočkat nového zdravotnického zařízení na svém území.