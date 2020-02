Podobně jako ten letošní nymburský, mají poděbradský kalendář na rok 2021 tvořit snímky veřejnosti. Radnice v Poděbradech ve spolupráci s kulturním centrem za tím účelem vyhlásila fotosoutěž. Snímky z lázeňského města je možné posílat na určený mail pouze do 29. února.

Ilustrační foto. | Foto: Pavla Hájková

Snímky by se tematicky měly vejít do sloganu Poděbrady - město našich srdcí. Soutěžní fotografie mohou zájemci zasílat na emailovou adresu soutez@mesto-podebrady.cz. Do předmětu emailu je nutné uvést FOTOSOUTĚŽ. V e-mailu kromě odkazu nebo fotografií musí být jméno a příjmení autora, adresa a kontaktní telefon.