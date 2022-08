Pokud město skutečně titul získá, bude to mít hned několik významů. „Jednak je to motivace pro všechny generace, ale především pro děti, aby se hýbaly,“ uvedl český komisař Lukáš Vorel. Ten spolu se svým italským kolegou projíždí poděbradská sportoviště, od Jízdárny přes Jezero až po kuželkářskou halu. „Včera jsme se byli podívat v místní sokolovně a musím potvrdit, že Sokolové jsou opravdu obrovským fenoménem, který jinde v Evropě není k vidění,“ doplnil Vorel.

Dalším významem bude i povzbuzení pro budování dalších sportovišť ve městě. Aktuálně město získalo dotaci od Národní sportovní agentury (NSA) na dobudování sportovišť na Ostende. Na volném prostranství tak vzniknou pod širým nebem hřiště na basketbal, dále hřiště s umělou trávou pro malý fotbal a házenou. Třetím sportovištěm by pak mělo být hřiště na hokejbal. „S budováním sportovišť se začne ještě na podzim, hotovo by mělo být příští léto,“ uvedl starosta Jaroslav Červinka. Dotace od NSA je vyčíslena na 22 milionů korun, třetinový podíl, tedy 11 milionů, doplatí město. V příštím roce by také měly do finále dojít „papírové“ přípravy stavby nového bazénu v ulici Za Nádražím.

Pod vlajkou Evropského města sportu by se také v Poděbradech mohla uskutečnit Olympiáda partnerských měst. „Ta myšlenka je už z dřívějška, ovšem zhatil ji covid. Naplněna by mohla být právě při této příležitosti a možná i doplněna o další města, která budou mít stejný titul,“ řekl místostarosta Roman Schulz.

Z českých měst o stejný titul usiluje ve stejné kategorii počtu obyvatel pro příští rok ještě Česká Třebová. Bez ohledu na velikost by se pak v příštím roce mělo stát Evropskými městy sportu zhruba 25 až 30 měst z celé Evropy.

