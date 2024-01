Měl to být začátek nové tříkrálové tradice a velký tahák pro diváky na zámeckém nábřeží. Tříkrálové koupání otužilců v Labi mělo být už tuto sobotu jedním z vyvrcholení oslav adventního času a přelomu roku v Poděbradech. Jenže hladina Labe znovu stoupá, řeka má silný proud a navíc přináší spoustu věcí, které by mohly zdraví či životy otužilců ve vodě ohrozit.

Poděbradští otužilci novou tradici zimního koupání v Labi v sobotu nezahájí. Ilustrační foto. | Foto: Pavel Kuchař

Zrušení akce potvrdil místostarosta Ladislav Langr. „Bohužel, voda je prudká a velmi špinavá a plná ostrých předmětů. Akce je zrušena,“ uvedl místostarosta.

Původně se na zámeckém nábřeží měli sejít zájemci o zimní plavání v sobotu v jednu odpoledne. Počítalo se také se spoustou diváků, kteří by odvážlivce podporovali. V řece měla být umístěna bójka, k níž by otužilci doplavali a po jejím obkroužení se vrátili na břeh. Akce byla limitována pro straší 15 let, trasa měla měřit přibližně 100 metrů.

Nicméně sobotní program má ještě jeden bod, který zůstal zachován. Odpoledne bude na pódiu na kolonádě probíhat výroba ledových soch Tří králů. Na zručné umělce i jejich výtvory je možné se přijít podívat od 15 hodin, kdy akce začne.