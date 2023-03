/FOTO, VIDEO/ Jako v amerických filmech a seriálech, v nichž existují speciální autobusy pro školáky, by to mohlo v blízké budoucnosti fungovat i v Poděbradech. Starosta Jaroslav Červinka přišel s myšlenkou zřízení autobusů pro žáky základních škol, které by je svážely z příměstských čtvrtí a spádových obcí na vyučování a odpoledne zase zpět domů. Slibuje si od toho především zklidnění dopravy v centru města.

Dění před ZŠ Václava Havla v Poděbradech 14 března 2023 ráno. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

„Když autobus přiveze dvacet žáků, projede městem o devatenáct aut méně než nyní,“ vysvětlil svoji myšlenku. Připouští však, že celá věc je ve stadiu zrodu a konkrétní kroky vedení radnice teprve čekají.

Přestanou děti vozit rodiče?

Systém školních autobusů předpokládá, že rodiče, kteří dosud své děti ráno do škol vozí auty a odpoledne je zase vyzvedávají, se této cesty vzdají. „To je jedna z věcí, kterou určitě chceme prověřit. Aby nám pak rodiče například neřekli, že stejně každé ráno tou dobou jezdí kolem školy do práce a budou raději sami dál své děti vozit,“ přemýšlí Červinka.

Dalším bodem kolem zvažovaného systému školních autobusů je otázka, kdo by je provozoval. Zřízení pravidelných školních linek s sebou nese i spoustu byrokracie. „Provozovatel muset získat licenci a papírování kolem toho bude jistě hodně. Varianty jsou, že by autobusy provozovalo přímo město, nebo bychom najali firmu, která by službu zajišťovala. V tuto chvíli se kloníme ke druhé variantě,“ řekl poděbradský starosta.

Celý projekt se podle něj nedá stihnout do začátku příštího školního roku letos v září. Reálným startem projektu se tak jeví nejdříve rok 2024.

Rodiče: ano i ne

S otázkou, zda by uvítali zavedení školních autobusů, Deník v úterý 14. března ráno oslovil některé rodiče u Základní školy Václava Havla. Jak ty, kteří doprovodili děti pěšky, tak ty, kteří je přivezli autem.

Blanka Melíšková z Kout by zřejmě školní autobus a dovoz autem kombinovala. „Sama učím a když sem jedu, tak samozřejmě vezmu potomka s sebou. Ale jiné dny bychom autobus využili,“ řekla matka z vesnice u Poděbrad.

Pavlína Lýková z Pňova – Předhradí má obavu, že až k nim by školní autobus nezajížděl.

Další oslovená maminka, která bydlí v poděbradské ulici Na Hrázi, by se snažila školní autobus pro staršího syna využít. „Ale vzhledem k tomu, že mám i mladší dítě, tak bych to možná spojila a vozila je autem oba.“

Tatínek, který svou dceru do školy přivezl, by školní autobus nevyužíval. „Jezdíme tudy do práce každé ráno, děti bych vozil dále autem,“ řekl.

Stejné řešení by volila i Daniela Vitoušová z Velkého Zboží.

Kristýna Nováková z Odřepes by školní autobus využila od čtvrté třídy, kdy dítě už nemá družinu a sama by mohla déle pracovat. Roli by hrálo také to, zda by školní autobus jezdil až ke škole. „Od nás z Odřepes staví autobus v Poděbradech na Riegrově náměstí a pak musí děti přes park sami. U mladšího dítěte bych se bála pustit ho samotného. Kdyby školní autobus stavěl až u školy, bylo by to bezpečnější,“ vysvětlila maminka.

Systém funguje v Dymokurech

Ačkoliv obecně rozšířená představa o školních autobusech odpovídá spíše americkým žlutým vozů, v Čechách se nejedná o raritu. Například v Dymokurech funguje školní autobus vážející žáky už zhruba 15 let. Právě zde byl Jaroslav Červinka starostou v letech 1998 až 2010. Sám se také netají inspirací z obce, jíž stál dříve v čele.

Dymokurský autobus provozuje zdejší škola. „Peníze na jeho pořízení jsme dostali od zřizovatele, tedy od obce, která v současnosti zvažuje, že nám pořídí nový autobus,“ řekla ředitelka Masarykovy základní a mateřské školy Martina Martínková.

Vedení obce zvažovalo využít dotaci pro elektromobilitu, ale nakonec kvůli vysoké částce od nápadu ustoupilo.

Autobus s kapacitou 19 +1 denně zajíždí do obcí, které nejsou přímo spádové a nepřiveze je běžný linkový autobus. Zájem o něj určitě je. „Ráno s naším autobusem přijíždí 19 dětí, odpoledne rozváží 25 dětí,“ potvrdila ředitelka dymokurské školy.

Žáci si sami na jízdu přispívají, částka se mění podle aktuálních cen. V současné době je to přibližně 15 korun za jednu jízdu. Autobus řídí školník, která má tuto činnost jako zaměstnanec školy v popisu práce.

Nymburk o tom neuvažuje

Naopak systém školních autobusů nevidí jako potřebnou věc vedení nymburské radnice a poděbradskou myšlenkou se nehodlá inspirovat. „Nymburk i přilehlé obce využívají služby Pražské integrované dopravy (PID) včetně nadstandardních služeb a považuje stávající linkovou autobusovou dopravu za dostačující. Zajištění dalšího způsobu dopravy by bylo duplicitní a pro město naopak zatěžující,“ sdělila mluvčí nymburské radnice Olga Vendlová.