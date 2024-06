K nehodě došlo krátce před sobotní čtvrtou hodinou ranní. Mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář Deníku potvrdil, že došlo k prasknutí vany a úniku skloviny, která vytekla do záchytné vany. „Bylo potřeba tu sklovinu ochlazovat. My jsme ji za pomoci dvou diaproudů a jednoho vysokotlakého proudu ochlazovali,“ popsal s tím, že ochlazování trvalo do doby, než si místní zařídili chlazení vzduchem a natáhli provizorní vedení pro případ, že by selhal vzduch.

Událost se obešla bez zranění. Na místě zasahovali hasiči z HZS Nymburk, CHS Nymburk, PS HZS Poděbrady, HZSp SŽ Nymburk, JSDH Velké Zboží a JSDH Libice nad Cidlinou.