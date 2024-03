Rozkvetlá krása. Růžové květy sakur v lázeňském parku lákají k focení i polibkům

/FOTO, VIDEO/ Jedno z nejkrásnějších přírodních kouzel v regionu mohou nyní obdivovat všichni, kdo zajdou do horní části Poděbrad mezi sochu TGM a dřevěnou pergolu. Čtvercový sad šestnácti sakur rozkvetl do největší krásy a láká k prohlídce místní, lázeňské hosty i další návštěvníky města. Jsou i tací, kteří do Poděbrad zavítají jen proto, aby se mohli pod rozkvetlými sakurami vyfotit, případně políbit.

Rozkvetlé sakury v horní části lázeňského parku v Poděbradech. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Současné slunečné a jarní počasí láká do parku skutečně davy lidí a řada si z nich si prohlídku s focením růžových květů neodpustí. Krátce po pondělním poledni, kdy jsme na místě situaci sledovali, během čtvrthodinky dorazilo hned několik maminek s dětmi a pořizovaly si snímky. Stejně tak studenti se zvěčňovali s květy sakur na sociální sítě. Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický V Poděbradech se v souvislosti se sakurami mohou pochlubit jednou kuriozitou. Alej sakur lemuje také ulici Na Chmelnici, která je v době rozkvětu také hodná návštěvy. Stromy v aleji však vždy vykvetou až o několik týdnů později než ty v parku. A jinak tomu není ani letos. Zatímco v lázeňském parku jsou sakury v plném květu už nyní, Na Chmelnici bude ještě nějakou dobu trvat, než promění místo v romantické zákoutí města. Zajímavosti o květech sakur Sakury jsou doma především v asijských státech. V Číně třešňové květy symbolizují ženskou krásu, ženskost nebo lásku. V Japonsku jsou květy sakur kvůli krátké době kvetení symbolem pomíjivé povahy života. Ukazují, že život je stejně krátký a krásný, jako ony květy. Během druhé světové války si japonští piloti malovali na boky letadel květy sakury nebo si s sebou brali na své mise větvičky stromů. Třešňový květ namalovaný na straně bombardéru symbolizoval intenzitu a pomíjivost života.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu