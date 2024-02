Na začátku jednání byl ale bod z programu stažen jeho předkladatelem, místostarostou Ladislavem Langrem. „Dlouho jsme čekali na zpracování odhadní ceny prostor v Růžovém slonu a pozemků parkoviště. Tyto materiály jsme pak předali zastupitelům pozdě a já chápu, že ti musí mít čas si je prostudovat, aby se mohli rozhodnout. Proto jsem ten bod stáhl,“ vysvětlil místostarosta.

Podle jeho informací vychází celá transakce pro město výhodně. Odhad ceny prostor v Růžovém slonu vychází zhruba na 31,5 milionu korun, zatímco cena pozemků parkoviště na 19,5 milionů korun. Město je tak podle jeho slov přibližně 12 milionů korun v plusu. A výhodné to údajně bude i v případě, že dojde k podepsání smlouvy, jejíž součástí bude podíl města na nákladech opravy střechy.

„My jsme se zavázali, že chceme udělat všechno pro to, aby Poděbrady měly svůj kulturní sál co nejdříve, a tohle je zatím ta nejlepší varianta,“ konstatoval Langr.

Den otevřených dveří

V březnu by o tom chtěl přesvědčit nejen zastupitele, ale i místní. Uskuteční se totiž Den otevřených dveří v prostorách Růžového slona. A bude také možné prohlédnout si útroby Hlinkových domů hned vedle radnice. I o nich se dříve uvažovalo jako o místě pro možný kulturní sál města. „Tam ale podmínky nejsou ideální a výsledný sál by byl protáhlý do nudle. Což by se asi nelíbilo na různých představeních divákům v zadních řadách,“ vysvětlil místostarosta.

Zároveň by se také do konce března mělo uskutečnit veřejné jednání zastupitelů v divadle Na Kovárně, kde by stěžejním bodem bylo právě představení vzniku kulturního sálu v Růžovém slonu. „Počítáme s tím, že na představení by měl sál kapacitu až 740 míst, na plesy pak 600 míst,“ doplnil Langr.

Do hry o kulturní sál vstoupil minulý týden další faktor. Lázně Poděbrady, které loni v létě odmítly nabídku města na odkup kongresového centra na kolonádě s potřebným sálem, tentokrát nabídly městu pronájem sálu po jeho chystané rekonstrukci. Konkrétně nabídly městu 20 termínů ročně pro konání jeho akcí, na které by si radnice sál pronajala. Vedení města ale s takovou nabídkou nesouhlasilo a dalo vlastní protinávrh. „My bychom měli sál pronajatý celoročně a naopak Lázně by byly náš klient a vyhradily si termíny pro své akce,“ řekl místostarosta. Ten nyní čeká na reakci Lázní Poděbrady.

Ani to by však nebylo konečné řešení. Město chce mít svůj vlastní sál. „Varianta se sálem na kolonádě by platila do doby, než by město mělo svůj vlastní sál,“ upřesnil Langr. Chystaná rekonstrukce kongresového centra bude podle něj spočívat ve zmenšení kuchyně na úkor zvětšení sálu a opravě sociálního zázemí. „Nedojde k zateplení, ani k výměně oken a provoz budovy zůstane i nadále energeticky náročný,“ je přesvědčen Langr.

Menší sál

Kromě velkého sálu by měl v Poděbradech brzy vzniknout i menší sál. A to v místech bývalé kotelny v Hakenově ulici, kde bude fungovat komunitní centrum. To by mělo obsahovat kulturní sál pro 100 až 120 lidí. Podle stávajících představ by se na místě mohla konat setkání seniorů, schůze spolků, konference, koncerty či divadelní představení.