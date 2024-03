Fakta a 3D studie

Veřejnost i zastupitelé by tak měli už znát konkrétní podmínky chystané smlouvy se společností Bene Domus, která je vlastníkem Růžového slona. K vidění by měla být i 3D studie budoucí podoby stávajícího obchodního domu.

Vše tedy bude zřejmě směřovat k tomu, aby byla schválena varianta výstavby kulturního sálu právě v Růžovém slonu. Ladislav Langr tuto variantu preferuje. „My jsme se zavázali, že chceme udělat všechno pro to, aby Poděbrady měly svůj kulturní sál co nejdříve, a tohle je zatím ta nejlepší varianta,“ konstatoval první místostarosta.

Podle dosud zveřejněných informací by nový sál v horních patrech nynějšího nákupního centra měl kapacitu na představení 740 míst, pro plesy by bylo vyhrazeno až 600 míst. V rámci získání prostor 3. a 4. patra do majetku města by majitel Růžového slona získal výměnou část pozemků parkoviště před ním, kde se má v budoucnu postavit parkovací dům.

Odhad ceny prostor v Růžovém slonu vychází zhruba na 31,5 milionu korun, zatímco cena pozemků parkoviště na 19,5 milionů korun. Město je tak údajně přibližně 12 milionů korun v plusu. „A výhodné to bude i v případě, že dojde k podepsání smlouvy, jejíž součástí bude podíl města na nákladech opravy střechy,“ doplnil Langr.

Lázeňská nabídka

S novou nabídkou se před několika týdny ozvaly i Lázně Poděbrady, které vlastní sál v kongresovém centru u kolonády a chystají jeho rekonstrukci. Městu nabídlo částečný pronájem. Ani to by však nebylo konečné řešení. Město chce mít svůj vlastní sál. „Varianta se sálem na kolonádě by platila do doby, než by město mělo svůj vlastní sál,“ upřesnil Langr.

Chystaná rekonstrukce kongresového centra bude podle něj spočívat ve zmenšení kuchyně na úkor zvětšení sálu a opravě sociálního zázemí. „Nedojde k zateplení, ani k výměně oken a provoz budovy zůstane i nadále energeticky náročný,“ je přesvědčen Langr.