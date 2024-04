Kvůli opravě kanalizační přípojky u domu na Fügnerově ulici v Poděbradech řidiči hledají nejkratší možnosti, jak se dostat co nejrychleji z Riegrova náměstí k nádraží a opačně. Neprůjezdný je úsek mezi Schnirchovou a Tyršovou ulicí.

Uzavírka části ulice mezi nádražím a Riegrovým náměstím. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Oficiální objížďka vede od nádraží po Družstevní ulici kolem hospody U Sparťana k přejezdu na Jiráskově ulici, tam doprava a po Jiráskově až na Riegrovo náměstí. Jenže místní znalí okolních uliček často volí kratší objížďku. V popsaném směru zahnou hned za obchodním domem Jiří do Hakenovy ulice, kolem bývalé kotelny zamíří do Schnirchovy ulice a pak už se napojí na část Fügnerovy vedoucí na Riegrovo náměstí. To je patrně nejkratší cesta a vede také nejužšími koridory. Ovšem využívána je hojně, jak jsme se přesvědčili v úterý při focení uzavírky.

Další variantou je pak zkratka Proftovou ulicí. Tedy nedaleko od Sparťana zahnou auta doprava dříve a projedou dlouhou Proftovou ulicí, až se napojí na Jiráskovu nedaleko pošty a po ní pak zamíří na Riegrák.

Omezení a vynalézavosti šoférů bude konec nejpozději v pátek, kdy je poslední možný den uzavírky části Fügnerovy ulice. Pak se auta opět vrátí na nejkratší možnou trasu po jedné z tepen města.