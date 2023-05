/VIDEO, FOTOGALERIE/ Působení stávající koalice v Poděbradech skončilo v pondělí 24. dubna ráno. ODS a Naše Poděbrady vypověděly koaliční smlouvu hnutí Nezávislí kandidáti, jehož lídrem je dosavadní starosta Jaroslav Červinka. Ten už Deníku potvrdil, že je připraven funkci opustit a přejít do opozice.

Volba starosty Jaroslava Červinky. | Video: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Rozpad koalice potvrdil první místostarosta Roman Schulz. „Oznámil jsem panu starostovi v pondělí ráno do očí vypovězení koaliční smlouvy. Předpokládám, že definitivní složení nové koalice, včetně personálií a kompetencí, bude známé do středy,“ dodal Roman Schulz.

Nerovnováha v koalici

Důvody, proč strany místostarostů vypověděly koaliční smlouvu, jsou podle jejich slov direktivní řízení města po minulých volbách, stav některých městských institucí a ztráta důvěry. „O řadě rozhodnutí jsme jako koaliční partneři buď vůbec nevěděli, nebo měli jen malé povědomí. Z mého pohledu je hlavním důvodem vypovězení koaliční smlouvy vychýlená rovnováha mezi zastoupenými stranami. Mrzí nás to, v minulém volebním období spolupráce fungovala jinak,“ řekl Schulz.

Jeho slova potvrdil i druhý místostarosta Miroslav Holas. Také zmínil spory ohledně řízení města. „Podívejte se, v jakém stavu jsou Kulturní informační centrum nebo Turistické centrum. To jsou příklady. Obecně nám vadily prvky direktivního řízení města a absence respektu ke koaličním partnerům. Shodli jsme se, že situace je neudržitelná,“ řekl Deníku Holas.

Odejdeme do opozice

Starosta Jaroslav Červinka potvrdil, že mu zástupci koaličních partnerů sdělili vypovězení smlouvy. Na otázku, jaké mu byly sděleny důvody tohoto kroku, odpověděl, že „to by také rád věděl.“ „Dozvěděl jsem se v pondělí ráno, že na středečním jednání zastupitelů navrhnou mé odvolání. My jsme za takové situace připraveni přejít do opozice,“ řekl Červinka.

Hnutí Nezávislí kandidáti Poděbrady vyhrálo podzimní volby a získalo nejvyšší počet mandátů. V jedenadvacetičlenném zastupitelstvu jich má sedm, tedy rovnou třetinu. Zbylí dva koaliční partneři mají dohromady pět mandátů (3 ODS + 2 Naše Poděbrady), takže o nové koalici musí jednat se druhým nejsilnějším uskupením po loňských volbách. Tím je hnutí Volba pro Poděbrady (VpP) někdejšího starosty Ladislava Langra (5 mandátů.)

Jednáme o podpoře koalice

Langr jednání se dvěma zbylými koaličními stranami Deníku potvrdil. „Shodli jsme se na tom, že pan Červinka je pro vedení Poděbrad už překonaná osoba a neřídí město tak, aby mělo jasnou perspektivu. O konkrétních podmínkách spolupráce se budeme bavit na nadcházející schůzce,“ řekl někdejší starosta.

Pokud by se jeho hnutí VpP stalo součástí budoucí koalice, bude nejsilnějším hráčem ve vedení města se zmíněnými pěti mandáty. Bude tedy požadovat post starosty a stane se jím znovu Ladislav Langr? „Jedna věc je, co chceme my, druhá, co chtějí ostatní. Za sebe řeknu to, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, zvláště, když ta řeka je už někde úplně jinde. A také existuje možnost, že se součástí nové koalice nestaneme, ale budeme ji pouze podporovat,“ naznačil možné varianty někdejší starosta.

I koalice ODS + Naše Poděbrady + VpP by však dohromady měla pouze deset mandátů. K většině by jí tedy jeden hlas chyběl. Jak potvrdil Langr, jednání se účastní i další zástupci menších politických sdružení zastoupených v zastupitelstvu. „Může se jednat pouze o jednotlivce,“ poznamenal Langr.

V zastupitelstvu má tři mandáty dosud opoziční hnutí Pro občany Poděbrad. S jejich lídrem Petrem Hercikem se nám zatím spojit nepodařilo.

Kdo bude starostou?

Na otázku, kdo bude novým prvním mužem Poděbrad, zatím nikdo nechce odpovědět. Všichni oslovení zástupci odkazují na nadcházející společná jednání. V prohlášení místostarosty Romana Schulze je však deklarováno, že i to by mělo být vyřešeno ve středu, na nejbližším jednání zastupitelů. „Občanští demokraté i zástupci Našich Poděbrad již jednají s dalšími subjekty o podobě nové koalice. Předpokládám, že definitivní složení nové koalice, včetně personálií a kompetencí, bude známé do středy,“ uvedl Schulz.