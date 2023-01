Stále však není jasné, kdy práce začnou. „O přesném termínu oprav zatím nebylo rozhodnuto. Jednáme s Povodím Labe, abychom koordinovali opravy této lávky a lávky u hydroelektrárny,“ řekl starosta.

I druhá lávka je totiž ve špatném stavu a cílem je oprava obou ve stejné době. Lávka a cesta kolem hydroelektrárny jsou přitom jednou ze zásadních přístupových tras pro velkou část místních lidí ke zdejšímu Jezeru v letních měsících.

Základní školy v Nymburce i Poděbradech čekají dostavby. Aby se vešlo víc žáků

V podobné cenové relaci se bude pohybovat také instalace solárních panelů na střechu zimního stadionu. Jde o investici, která má v následujících letech přinést velké úspory.

S instalací solárních panelů na veřejných budovách začali v Poděbradech už loni na sousední sportovní hale. Tam se nyní nachází systém s výkonem necelých 20 kW, na který není potřeba žádná speciální povolení od provozovatele sítí. Na zimním stadionu ovšem počítají se systémem zhruba dvacetkrát výkonnějším.

Solární panely na sportovní hale v Poděbradech.Zdroj: se svolením města Poděbrady

Podle místostarosty Miroslava Holase (Naše Poděbrady) by se investice měla relativně brzy vrátit, přesně to však určit nelze. „Aktuální návratnost fotovoltaických zařízení je čtyři až pět let. Před dvěma lety to bylo patnáct let. To se může zase radikálně změnit, pracujeme s mnoha neznámými,“ poznamenal Holas.

Zmenšovat závislost na dodávkách plynu je podle vedení poděbradské radnice nezbytné. „Chceme jít cestou energetické soběstačnosti. Tohle je první krok,“ konstatoval Červinka.

Kromě solárních panelů má být letos vybudován také nový vchod do stadionu. Celkem má radnice na investice do areálu připraveno 13 milionů korun.

Zimní stadion má jedna firma opravit i provozovat. Rok může být led na Vesláku

S dostavbou základní školy za 9,2 milionu korun se počítá během letošních letních prázdnin. Ve druhém patře dojde k přístavbě a výškovému zarovnání křídla budovy, uvnitř pak vzniknou dvě nové třídy a dva kabinety. Více žáků by tak školu mohlo navštěvovat už od příštího školního roku.