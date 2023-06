/FOTO, VIDEO/ Odborné pracoviště se špičkovým vybavením a zkušeným očním lékařem s praxí v provádění operací. I to nabízí nově otevřené Oční centrum, které se stalo součástí polikliniky v Jungmannově ulici v Poděbradech.

Oční centrum jako součást polikliniky v Jungmannově ulici v Poděbradech | Video: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Pacienti se mohou objednat i na základní oční vyšetření, které je hrazeno ze zdravotního pojištění. Centrum spolupracuje se všemi zdravotními pojišťovnami. Vedoucí lékař centra Valér Vojník připomněl, že objednat se mohou pacienti nejen na preventivní prohlídku, ale také v případě, že se jim výrazně zhoršil zrak a mají podezření na oční onemocnění. „V rámci našeho centra má pacient možnost podstoupit odborná vyšetření i případnou operaci pod jednou střechou,“ dodal Vojník.

Poskytovaná péče sahá od vyšetření pro řízení motorových vozidel přes léčbu suchého oka či zeleného zákalu, operaci šedého zákalu až po estetickou operaci očních víček.

Kromě lékařských vyšetření a zákroků nabízí centrum také služby optiků a optometristů, kteří poradí například s výběrem vhodných brýlí.

Oční centrum má otevřeno od pondělí do čtvrtka od 8 do 16 hodin s polední přestávkou mezi 12. a 13. hodinou. V pátek je pak otevřeno dopoledne od 8 do 12 hodin a o víkendu je zavřeno.